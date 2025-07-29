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Россияне оценили отдых в летнем лагере КНДР: школьники поделились эмоциями с Ким Чен Ыном

Школьники из РФ отправили письмо Ким Чен Ыну и поблагодарили за отдых в КНДР.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Дети из России отдохнули в летнем лагере в КНДР. Школьники поблагодарили главу народной республики Ким Чен Ына, адресовав ему письмо, транслирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что сообщение было передано «ответственным образом». По словам российских отдыхающих, они провели отличную смену в «прекрасном лагере». Школьники находились в «Сондовоне».

Как пишет агентство, участники смены из России и КНДР подготовили совместный концерт к концу отдыха. На мероприятии дети выступили с творческими номерами, что «укрепило чувство дружбы» между представителями двух стран, говорится в материале.

В Пхеньяне тем временем приземлился первый прямой рейс из Москвы. Пассажирам и членам экипажа устроили торжественную встречу. Теперь авиасообщение между странами будет регулярным.

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