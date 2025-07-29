ВС Таиланда обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Таиландская армия обвинила Камбоджу в нарушении достигнутого соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя Вооружённых сил Таиланда.
По словам представителя армии Ритча Суксуванона, после объявления о перемирии в районе Фу Макуа вспыхнули беспорядки, спровоцированные действиями камбоджийской стороны. В результате инцидента произошёл обмен огнём между военными двух стран.
Суксуванон уточнил, что перестрелка продолжалась до утра текущего дня, что, по его мнению, свидетельствует о грубом нарушении договорённостей и риске дальнейшей эскалации конфликта.
Отношения Таиланда и Камбоджи обострились утром 24 июля, перейдя в фазу активных боевых действий на границе. После перестрелок в приграничной зоне обе стороны применили тяжелое вооружение.