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ВС Таиланда обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

После объявления о перемирии в районе Фу Макуа вспыхнули беспорядки.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Таиландская армия обвинила Камбоджу в нарушении достигнутого соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя Вооружённых сил Таиланда.

По словам представителя армии Ритча Суксуванона, после объявления о перемирии в районе Фу Макуа вспыхнули беспорядки, спровоцированные действиями камбоджийской стороны. В результате инцидента произошёл обмен огнём между военными двух стран.

Суксуванон уточнил, что перестрелка продолжалась до утра текущего дня, что, по его мнению, свидетельствует о грубом нарушении договорённостей и риске дальнейшей эскалации конфликта.

Отношения Таиланда и Камбоджи обострились утром 24 июля, перейдя в фазу активных боевых действий на границе. После перестрелок в приграничной зоне обе стороны применили тяжелое вооружение.