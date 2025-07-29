В двух районах Иркутска произошло частичное отключение электроэнергии

Сегодня, 29 июля, в 09:35 по иркутскому времени произошло частичное отключение электроэнергии в Куйбышевском и Октябрьском районах города. Под отключение попали жители более 25 улиц. Информация об этом появилась в тг-канале «Свет 38».
— Под отключение попала часть домов на улицах Авиаторов, Аэрофлотская, Дальневосточная, Декабрьских Событий, Депутатская, Загоскина, Ипподромная, Канская, Красноярская, Красноказачья и так далее. Также электричество пропало в части домов в СНТ 4-й Пятилетки, — рассказывают в Иркутской Энергосбытовой компании.
На месте работают бригады Южных электрических сетей, которые занимаются определением и устранением причины отключения. По предварительным оценкам, электроснабжение будет восстановлено к 14:00 по иркутскому времени.