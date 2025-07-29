Российские школьники написали письмо Ким Чен Ыну

Российские школьники направили благодарственное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну за предоставленную возможность отдохнуть в детском лагере на территории республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как сообщает агентство, 28 июля в Международном детском центре «Сондовон» состоялся «Вечер дружбы» в рамках российско-корейской смены. В мероприятии принял участие заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сон Иль. Во время встречи российские школьники публично зачитали письмо, адресованное Ким Чен Ыну, и передали его представителям северокорейской стороны.
Школьники поделились впечатлениями от лагеря, отметив тёплый приём и интересное общение с корейскими сверстниками. В завершение вечера прошёл совместный концерт, где участники обеих стран исполнили музыкальные и танцевальные номера, подчеркнув атмосферу дружбы и взаимопонимания.
Ранее сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, глава Минприроды России Александр Козлов передал в качестве подарка для Ким Чен Ына композицию из серебра и агата, которая изображает охотников, а также документы для личного прочтения.