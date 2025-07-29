Российские школьники написали письмо Ким Чен Ыну

Ранее сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, глава Минприроды России Александр Козлов передал в качестве подарка для Ким Чен Ына композицию из серебра и агата, которая изображает охотников, а также документы для личного прочтения.