Военные учения США пройдут в Арктике с 1 по 31 августа

Основные задачи учений заключаются в выполнении функций управления и контроля в интересах защиты нации в Арктическом регионе. Также они включают открытие операций на Аляске, в том числе в порту Маккензи, и демонстрацию готовности. NORAD отмечает, что эти учения проходят ежегодно.