В Омске снесут кусок частного сектора ради строительства высотки

На участке площадью 0,7 га предполагается построить высотный дом, однако сейчас в границах территории расположены 14 частных домов, которые не признаны непригодными для проживания. Как уточнил градоначальник, собственники этих домов смогут получить денежную компенсацию по договорной цене.