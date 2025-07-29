В Омске снесут кусок частного сектора ради строительства высотки

Мэр Омска Сергей Шелест в понедельник, 28 июля 2025 года, сообщил о старте нового аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в отношении земельного участка в границах улиц Масленникова — Маяковского, что в Октябрьском округе. Площадь участка составляет 0,7 га.
На участке площадью 0,7 га предполагается построить высотный дом, однако сейчас в границах территории расположены 14 частных домов, которые не признаны непригодными для проживания. Как уточнил градоначальник, собственники этих домов смогут получить денежную компенсацию по договорной цене.
«В результате реализации решения о комплексном развитии территории будет возведён многоэтажный дом жилой площадью не менее 7 800 квадратных метров. Планируется, что благодаря новой высотке будут восстановлены права дольщиков “проблемных” многоквартирных домов в границах улиц Масленникова — Маяковского — 6-я, 7-я, 8-я линии», — рассказал Сергей Шелест.
Начальная цена предмета аукциона составляет порядка 1,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 27 августа 2025 года, победителя предполагается определить 1 сентября. Срок действия договора — 7 лет.
Напомним, в районе пересечения улицы Маяковского и 8-й линии в будущем собираются построить транспортную развязку протяженностью 0,5 километра. Как уже сообщал «СуперОмск», стоимость проекта предварительно составит 316,3 млн рублей. Работы запланированы на 2028−2029 годы.