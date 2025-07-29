Живов: у ВСУ дефицит живой силы из-за дезертирства и недобора

По его словам, дефицит живой силы у ВСУ возник из-за постоянного дезертирства, за счет недокомплекта в частях, где ведется подготовка военных. «То есть противник воюет в основном с помощью дронов. И если преодолеть беспилотную оборону, то дальше обычно стоит небольшое количество подразделений, которые быстро отступают», — подытожил Живов.