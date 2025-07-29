Живов: у ВСУ дефицит живой силы из-за дезертирства и недобора

В украинской армии давно существует нехватка пехоты на всех направлениях зоны СВО, дефицит противник восполняет за счет беспилотников, в том числе и под Красноармейском (Покровском). Об этом в беседе с aif.ru сказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Пехота сейчас не имеет определяющее значение. Определяющее значение имеет количество и тактика применения дронов. Но с пехотой у ВСУ давно приличный дефицит на всех направлениях. Пехотные подразделения противника укомплектованы на 50−60%, не больше», — сообщил Живов.
По его словам, дефицит живой силы у ВСУ возник из-за постоянного дезертирства, за счет недокомплекта в частях, где ведется подготовка военных. «То есть противник воюет в основном с помощью дронов. И если преодолеть беспилотную оборону, то дальше обычно стоит небольшое количество подразделений, которые быстро отступают», — подытожил Живов.
Ранее Живов рассказал, как российские бойцы освобождают Красноармейск. В частности, он также отметил, что свобождение этого города приведет к разрушению ключевого узла обороны ВСУ на южно-донецком направлении.
Напомним, военкоры сообщали, что российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах. Уточнялось, что речь идет о Красноармейске, Купянске и Степногорске.
Также отмечалось, что Красноармейск фактически взят в оперативное окружение — физически кольцо еще не сформировано, однако район боев уже изолируется огнем. Следующим шагом станут удары по узлам обороны внутри города и путям отхода.