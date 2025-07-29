Российские школьники обратились к Ким Чен Ыну

Российско-корейская смена стартовала в лагере «Сондовон» 22 июля и была отмечена проведением торжественной церемонии открытия. Подобное мероприятие уже проходило в этом лагере в 2024 году. В июне текущего года президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству КНДР, в том числе Ким Чен Ыну, за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции.