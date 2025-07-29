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Российские школьники обратились к Ким Чен Ыну

Группа российских школьников направила письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, выразив признательность за предоставленную возможность провести каникулы в детском лагере на территории Республики. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Российские школьники, побывавшие в лагере КНДР, написали письмо Ким Чен Ыну.

Группа российских школьников направила письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, выразив признательность за предоставленную возможность провести каникулы в детском лагере на территории Республики. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На встрече участники детского лагеря “Русская ночная школа” поделились впечатлениями от знакомства с северокорейскими школьниками в Международном детском лагере “Сондо” и приятного времяпрепровождения в лагере, а также выразили благодарность уважаемому лидеру Ким Чен Ыну за предоставленную им возможность насладиться походной жизнью в таком замечательном лагере», — сказано в сообщении агентства.

Российско-корейская смена стартовала в лагере «Сондовон» 22 июля и была отмечена проведением торжественной церемонии открытия. Подобное мероприятие уже проходило в этом лагере в 2024 году. В июне текущего года президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству КНДР, в том числе Ким Чен Ыну, за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции.

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