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Иностранные наёмники массово бежали из Новоэкономического в ДНР

Военный с позывным Крис рассказал, что речь идёт о наёмниках неславянской внешности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Иностранные наёмники совершили массовый побег из населённого пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике перед тем, как его освободили ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Крис рассказал агентству, что речь идёт о наёмниках неславянской внешности.

«Очень много наемников. Сам лично видел только двоих. Видел по стримам, расчёты наблюдают, как они убегают. Видно, что это неславянской внешности люди. Были афроамериканцы, и видно, что человек совсем неславянской внешности», — сказал он.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военные полностью освободили от ВСУ населённый пункт Новоэкономическое.

Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины действуют наёмники Вооружённых сил Украины из Республики Корея.