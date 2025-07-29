Иностранные наёмники совершили массовый побег из населённого пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике перед тем, как его освободили ВС РФ, сообщает РИА Новости.
Командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Крис рассказал агентству, что речь идёт о наёмниках неславянской внешности.
«Очень много наемников. Сам лично видел только двоих. Видел по стримам, расчёты наблюдают, как они убегают. Видно, что это неславянской внешности люди. Были афроамериканцы, и видно, что человек совсем неславянской внешности», — сказал он.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военные полностью освободили от ВСУ населённый пункт Новоэкономическое.
Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины действуют наёмники Вооружённых сил Украины из Республики Корея.