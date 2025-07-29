Грозы, ветер и град — по Казахстану объявлены штормовые предупреждения

В северных и восточных регионах — Кокшетау, Петропавловск, Семей, Усть-Каменогорск — пройдут дожди с грозами, местами град. Порывы ветра достигают 20 м/с. На юго-востоке, в Талдыкоргане, Таразе и Туркестане, — сухо и жарко, местами до +37°C. В центральных и северо-восточных областях — Караганда, Жезказган, Павлодар — облачно, с дождями и усилением ветра. Температура варьируется от +22 до +32°C.