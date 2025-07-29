В Омской области стартовал молодёжный форум «РИТМ»

РИТМ проходит с 2010 года. За это время более 1000 участников получили возможности для реализации собственных идей благодаря грантам. В этом году фонд составил 20 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря победе Омска в конкурсе «Молодежной столицы России» и поддержке Федерального агентства по делам молодежи.