В Омской области стартовал молодёжный форум «РИТМ»

В Омской области в 15-й раз стартовал межрегиональный форум РИТМ. В этом году он проходит не в Саргатском, а Калачинском районе, на базе детского лагеря «Орленок».
На юбилейный сезон форума приехали более 300 молодых людей со всей Сибири. Накануне участники познакомились с площадкой, друг другом и кураторами направлений.
Поприветствовал участников форума на торжественном открытии заместитель губернатора Омской области Иван Колесник.
Участники смогут прокачать свои возможности по 6 направлениям, работая с федеральными и региональными спикерами. В этом году многие события РИТМа будут посвящены 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
РИТМ проходит с 2010 года. За это время более 1000 участников получили возможности для реализации собственных идей благодаря грантам. В этом году фонд составил 20 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря победе Омска в конкурсе «Молодежной столицы России» и поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Кроме того, для участников РИТМа есть дополнительная возможность получить грант до 300 тысяч рублей от Главного управления молодежной политики Омской области. Фонд этого отбора составит 2 млн рублей.
Продлится межрегиональный форум РИТМ-2025 до 2 августа.