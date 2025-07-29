Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К концу июля в Башкирии ослабнут затянувшиеся дожди

Озвучен прогноз погоды на конец месяца.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какими будут последние дни июля в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, дожди останутся в регионе до конца месяца.

Так, сегодня, 29 июля, днем ожидаются осадки с порывистым ветром, воздух еж прогреется до +22…+27°.

В среду, 30 июля, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер сохранится северного направления. Ночью столбики термометров покажут +9…+14°, днем — +19…+24°.

На следующий день погода останется переменчивой, а кое-где возможны кратковременные дожди. Ветер продолжит дуть с севера. Температурный режим не изменится: ночью +9…+14°, днем +19…+24°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.