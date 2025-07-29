К концу июля в Башкирии ослабнут затянувшиеся дожди

Стало известно, какими будут последние дни июля в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, дожди останутся в регионе до конца месяца.
Так, сегодня, 29 июля, днем ожидаются осадки с порывистым ветром, воздух еж прогреется до +22…+27°.
В среду, 30 июля, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер сохранится северного направления. Ночью столбики термометров покажут +9…+14°, днем — +19…+24°.
На следующий день погода останется переменчивой, а кое-где возможны кратковременные дожди. Ветер продолжит дуть с севера. Температурный режим не изменится: ночью +9…+14°, днем +19…+24°.
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