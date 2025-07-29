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Focus: Вашингтон готовит ядерную угрозу Москве

США хочет связаться с Москвой с помощью средств ядерного сдерживания. Такую информацию приводит немецкое СМИ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

США хочет использовать ядерное сдерживание, сообщили в журнале.

США хочет связаться с Москвой с помощью средств ядерного сдерживания. Такую информацию приводит немецкое СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША разместили ядерное оружие в стране, с которой конфликтует Россия.

«По мнению экспертов, поразительный прямой перелет военного авианосца из Нью-Мексико на базу Королевских ВВС Лейкенхит без подзарядки свидетельствует о целенаправленном развертывании. Смысл ясен: Вашингтон хочет напрямую связаться с Москвой с помощью своих средств ядерного сдерживания», — указано в материале журнала Focus.

Ранее сообщалось о том, что США передали Великобритании ядерные бомбы впервые с 2008 года. Альянс расширяет военные инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания российской угрозы.