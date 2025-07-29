Focus: Вашингтон готовит ядерную угрозу Москве

«По мнению экспертов, поразительный прямой перелет военного авианосца из Нью-Мексико на базу Королевских ВВС Лейкенхит без подзарядки свидетельствует о целенаправленном развертывании. Смысл ясен: Вашингтон хочет напрямую связаться с Москвой с помощью своих средств ядерного сдерживания», — указано в материале журнала Focus.