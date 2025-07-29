Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермский край привезут ковчег с мощами Николая Чудотворца

Поклониться святыне в Перми можно будет с 1 по 6 августа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Пермская митрополия

Ковчег с мощами Николая Чудотворца привезут в Пермский край, сообщила Пермская епархия.

Как рассказала руководитель Издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая сайту perm.aif.ru, святыню доставят в Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Монастырская, 95). Прикоснуться к мощам можно будет с 1 по 6 августа.

Также с 7 по 9 августа ковчег перевезут в Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря на VII фестиваль православной культуры.

«И хотя территориально Николай Чудотворец жил и служил на территории современной Турции, в России он является одним из самых любимых святых, к которому обращаются в житейских нуждах, при отправлении в путешествие», — рассказала Ольга Троицкая сайту perm.aif.ru.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, чем был известен Николай Чудотворец и за что его так любили православные люди в России.