В Пермский край привезут ковчег с мощами Николая Чудотворца

Ковчег с мощами Николая Чудотворца привезут в Пермский край, сообщила Пермская епархия.
Как рассказала руководитель Издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая сайту perm.aif.ru, святыню доставят в Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Монастырская, 95). Прикоснуться к мощам можно будет с 1 по 6 августа.
Также с 7 по 9 августа ковчег перевезут в Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря на VII фестиваль православной культуры.
«И хотя территориально Николай Чудотворец жил и служил на территории современной Турции, в России он является одним из самых любимых святых, к которому обращаются в житейских нуждах, при отправлении в путешествие», — рассказала Ольга Троицкая сайту perm.aif.ru.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, чем был известен Николай Чудотворец и за что его так любили православные люди в России.