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Кабмин РФ не поддержал идею знаков об избытке сахара и жиров на продуктах

Российское правительство не захотело вводить маркировку об избытке определенных составляющих в продуктах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В России пока не идёт речь о маркировке продуктов, в которых содержится много сахара, натрия и насыщенных жиров, а также высококалорийную еду. Регламентирующий это законопроект не нашел поддержки у российского правительства.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — цитирует ТАСС выдержку из соответствующего документа.

В законопроекте предполагалось маркировать крупными и яркими предупреждающими знаками продукты по четырём позициям — «Избыток сахара», «Избыток насыщенных жиров», «Избыток натрия» и «Избыток калорий». При этом знаки должны быть крупными и яркими, сказано в законопроекте.

Напомним, еще в 2022 году в России предложили маркировать вредные продукты.

Также сообщалось, что в России с сентября введут маркировку для игрушек, сладостей и стройматериалов.

Тем временем российский Минпромторг планирует в порядке эксперимента расширить перечень товаров, подлежащих маркировке.