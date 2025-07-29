Кабмин РФ не поддержал идею знаков об избытке сахара и жиров на продуктах

В России пока не идёт речь о маркировке продуктов, в которых содержится много сахара, натрия и насыщенных жиров, а также высококалорийную еду. Регламентирующий это законопроект не нашел поддержки у российского правительства.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — цитирует ТАСС выдержку из соответствующего документа.
В законопроекте предполагалось маркировать крупными и яркими предупреждающими знаками продукты по четырём позициям — «Избыток сахара», «Избыток насыщенных жиров», «Избыток натрия» и «Избыток калорий». При этом знаки должны быть крупными и яркими, сказано в законопроекте.
Напомним, еще в 2022 году в России предложили маркировать вредные продукты.
Также сообщалось, что в России с сентября введут маркировку для игрушек, сладостей и стройматериалов.
Тем временем российский Минпромторг планирует в порядке эксперимента расширить перечень товаров, подлежащих маркировке.