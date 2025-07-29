Хуситы предупредили об атаке на суда США в случае взаимодействия с Израилем

Йеменские хуситы адресовали США предупреждение. Они сообщили, что расширят военные операции на море в случае взаимодействия Вашингтона с Израилем. Суда американских компаний станут целью хуситов, рассказал член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с РИА Новости.
Он заявил, что хуситы могут атаковать судна США несмотря на перемирие с Вашингтоном. По мнению участников движения, это никак не повлияет на договоренность.
«Мы вынуждены расширить свои операции против судов международных компаний, которые взаимодействуют с Израилем, включая американские, в рамках нашей поддержки палестинского народа, чтобы снять блокаду с сектора Газа», — пояснил Мухаммад аль-Бухейти.
Йеменские хуситы также опубликовали видео с моряком Алексеем Галактионовым, который выжил после потопления сухогруза Eternity C. Он лишился конечности. Ее ампутировали из-за серьезных ранений.