Военкор Гавриш: ВСУ готовятся использовать жителей Покровска как живой щит

«ВСУ так просто Покровск точно не покинут. Ни разу еще не было такого, чтобы они уходили без боев. Тем более что в городе много застройки, много точек, за которые можно цепляться. И прикрываться мирным населением они будут сто процентов», — сказал Гавриш в беседе с aif.ru.