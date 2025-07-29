Военкор Гавриш: ВСУ готовятся использовать жителей Покровска как живой щит

ВСУ будут прикрываться мирными гражданами Красноармейска (Покровска) при обороне города, когда туда начнут заходить российские силы, уверен военный корреспондент Алексей Гавриш. Он также не исключил провокаций со стороны противника для обвинения РФ в агрессии.
«ВСУ так просто Покровск точно не покинут. Ни разу еще не было такого, чтобы они уходили без боев. Тем более что в городе много застройки, много точек, за которые можно цепляться. И прикрываться мирным населением они будут сто процентов», — сказал Гавриш в беседе с aif.ru.
Военкор также отметил, что противник наверняка пойдет на «кровавые провокации».
«Возможно, ВСУ будут сами же наносить удары по медицинским учреждениям, по школам для медийной картинки, чтобы потом обвинить Россию в целенаправленной агрессии. Такое уже было неоднократно», — сказал Гавриш.
При этом собеседник aif.ru констатировал, что украинские боевики, в общем-то, и на данный момент прикрываются мирным населением Красноармейска, когда, например, располагаются в подвалах многоэтажных домов, в которых проживают люди.
«Если бы противник не устраивал для себя такой щит, атаки ВС РФ на покровском направлении были бы намного мощнее и массивнее. Те же самые “Искандеры” туда прилетали бы в разы чаще», — подытожил Гавриш.
Ранее военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал, как российские бойцы освобождают Красноармейск. В частности, он также отметил, что свобождение этого города приведет к разрушению ключевого узла обороны ВСУ на южно-донецком направлении.
Напомним, военкоры сообщали, что российская армия провела одновременный прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах. Уточнялось, что речь идет о Красноармейске, Купянске и Степногорске.
Кроме того, отмечалось, что Красноармейск фактически взят в оперативное окружение — физически кольцо еще не сформировано, однако район боев уже изолируется огнем. Следующим шагом станут удары по узлам обороны внутри города и путям отхода.