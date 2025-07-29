Еще 7 жителей Усолья награждены за противодействие дронам

1 июня на территории Иркутской области впервые было зафиксировано нападение с использованием беспилотников. 28 местных жителей приняли участие в отражении атаки, за что были отмечены знаком народного признания «Команда Путина». Часть награжденных не смогла присутствовать на церемонии в Иркутске 27 июня, поэтому для них организовали отдельное вручение 28 июля в посёлке Средний. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.