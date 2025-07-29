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Еще 7 жителей Усолья награждены за противодействие дронам

Часть награжденных не смогла присутствовать на церемонии в Иркутске 27 июня, поэтому для них организовали отдельное вручение 28 июля в посёлке Средний.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

1 июня на территории Иркутской области впервые было зафиксировано нападение с использованием беспилотников. 28 местных жителей приняли участие в отражении атаки, за что были отмечены знаком народного признания «Команда Путина». Часть награжденных не смогла присутствовать на церемонии в Иркутске 27 июня, поэтому для них организовали отдельное вручение 28 июля в посёлке Средний. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

По словам участников событий, они применяли подручные средства для нейтрализации дронов, а затем тушили возгорания, чтобы предотвратить распространение огня на жилые дома. Кроме того, местные жители организовали патрулирование населенных пунктов и проверку транспорта на въездах.

Власти отмечают, что действия граждан в экстренной ситуации помогли минимизировать возможные последствия. Обстоятельства инцидента остаются на контроле у правоохранительных органов.

Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что в Усольском районе прошла церемония награждения 28 местных жителей.