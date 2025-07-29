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Жителя Перми обвиняют в убийстве и покушении на убийство

В Мотовилихинском районе Перми местному жителю предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Мотовилихинском районе Перми местному жителю предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что ночью 27 июля у дома на улице Крупской в Перми между ранее незнакомыми мужчинами после распития спиртного произошел конфликт. 41-летний фигурант ударил 34-летнего мужчину ножом в грудь. Тот скончался.

Затем злоумышленник ударил ножом в грудь 27-летнего молодого человека. Он госпитализирован.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.