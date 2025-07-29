Мобильный интернет в Красноярске не работает уже четвертый день

Красноярск сталкивается с серьезными проблемами: уже четвертый день жители города не могут воспользоваться мобильным интернетом.
Проблема затрагивает большинство операторов связи, и на данный момент информация о причинах сбоя и сроках восстановления отсутствует.
Министерство цифрового развития и Роскомнадзор пока не комментируют ситуацию. Операторы связи сообщают, что сбой вызван мерами по обеспечению безопасности, однако они не могут уточнить, когда именно связь будет восстановлена.
Из-за отсутствия мобильного интернета красноярцы испытывают трудности с использованием привычных сервисов. Не работают приложения такси, аренды самокатов, службы доставки, а также банковские приложения и терминалы оплаты в магазинах.
В ответ на сложившуюся ситуацию мэрия Красноярска организовала доступ к бесплатному Wi-Fi на платных парковках, обслуживаемых УДИБ. Также ведется работа по созданию новых точек подключения к интернету в популярных общественных местах.
Ранее рассказывали, что красноярцы жалуются Мизулиной на отсутствие интернета.