Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильный интернет в Красноярске не работает уже четвертый день

Красноярск сталкивается с серьезными проблемами: уже четвертый день жители города не могут воспользоваться мобильным интернетом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Красноярск сталкивается с серьезными проблемами: уже четвертый день жители города не могут воспользоваться мобильным интернетом.

Проблема затрагивает большинство операторов связи, и на данный момент информация о причинах сбоя и сроках восстановления отсутствует.

Министерство цифрового развития и Роскомнадзор пока не комментируют ситуацию. Операторы связи сообщают, что сбой вызван мерами по обеспечению безопасности, однако они не могут уточнить, когда именно связь будет восстановлена.

Из-за отсутствия мобильного интернета красноярцы испытывают трудности с использованием привычных сервисов. Не работают приложения такси, аренды самокатов, службы доставки, а также банковские приложения и терминалы оплаты в магазинах.

В ответ на сложившуюся ситуацию мэрия Красноярска организовала доступ к бесплатному Wi-Fi на платных парковках, обслуживаемых УДИБ. Также ведется работа по созданию новых точек подключения к интернету в популярных общественных местах.

Ранее рассказывали, что красноярцы жалуются Мизулиной на отсутствие интернета.