Высокую зарплату предлагают водителям и машинистам в Иркутске

Компании, предлагающие такие условия, чаще всего работают в сферах добывающей промышленности (22%), строительства и недвижимости (19%), а также перевозок и логистики (13%). Среди самых привлекательных вакансий июля можно выделить: руководитель проекта на вахте с доходом от 500 000 до 700 000 рублей в месяц, заместитель директора по строительству, предлагающий зарплату от 410 000 рублей, шеф-повар с окладом 400 000 рублей.