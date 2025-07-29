Высокую зарплату предлагают водителям и машинистам в Иркутске

В июле в Иркутской области было зарегистрировано количество 2,2 тысячи предложений с заработной платой 200 тысяч рублей и выше. Это значительно превышает среднюю заработную плату по региону, которая по итогам июня составила 73,9 тысячи рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.
— Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (28% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), машинистам (14%), сварщикам (5%), — рассказывают специалисты.
Компании, предлагающие такие условия, чаще всего работают в сферах добывающей промышленности (22%), строительства и недвижимости (19%), а также перевозок и логистики (13%). Среди самых привлекательных вакансий июля можно выделить: руководитель проекта на вахте с доходом от 500 000 до 700 000 рублей в месяц, заместитель директора по строительству, предлагающий зарплату от 410 000 рублей, шеф-повар с окладом 400 000 рублей.