Российский моряк оказался среди задержанных хуситами членов экипажа: что рассказали выжившие с подбитого сухогруза Eternity C

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опубликовало видео с десятью членами экипажа потопленного в Красном море сухогруза Eternity C, среди которых оказался гражданин России. Предположительно, это моряк Алексей Галактионов. В ролике, распространенном пресс-службой вооруженных формирований повстанцев, показаны фотографии и персональные данные моряков.
Члены команды в ходе опроса подтвердили, что судно направлялось в израильский порт Эйлат. Российский моряк Алексей, работавший на судне электромехаником, заявил, что не пошел бы в этот рейс, если бы заранее знал маршрут. По словам задержанных, хуситы оказали им помощь после потопления судна, обеспечили жильем и необходимыми вещами.
«Йеменцы, они спасли нас, когда мы дрейфовали, когда мы плыли в море. [Они] предоставили нам хорошее жилье, снабжают всем необходимым и обеспечивают нашу безопасность», — рассказал один из моряков. На кадрах видно, как часть экипажа, включая российского гражданина, связывается с родственниками.
Члены команды пояснили, что изначально сухогруз перевозил цемент из Турции в США, после чего получил задание доставить удобрения из Израиля в Китай. По словам моряков, капитан проводил инструктаж по безопасности и обсуждал с экипажем вопрос дополнительных выплат за работу в опасной зоне.
«Второй раз я слышал про Эйлат, когда сменился капитан, потому что у нас была смена экипажа в Порт-Саиде, Египет. Когда новый капитан прибыл на борт, нас проинструктировали. Он подтвердил, что мы загрузим удобрения в Эйлате, Израиль, а затем доставим их в Китай», — уточнил один из членов экипажа.
Российский электромеханик добавил, что перед заходом в Эйлат экипажу приказали отключить все системы связи и спутники судна.
Как писал сайт KP.RU, 8 июля греческое издание ЕРТ NEWS сообщило, что россиянин и еще один человек получили ранения во время нападения хуситов на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, которое шло под флагом Либерии. Отмечалось, что кроме двух раненых, еще три человека скончались. Судно оказалось сильно поврежденным, но на тот момент оставалось на плаву.