Российский моряк оказался среди задержанных хуситами членов экипажа: что рассказали выжившие с подбитого сухогруза Eternity C

«Второй раз я слышал про Эйлат, когда сменился капитан, потому что у нас была смена экипажа в Порт-Саиде, Египет. Когда новый капитан прибыл на борт, нас проинструктировали. Он подтвердил, что мы загрузим удобрения в Эйлате, Израиль, а затем доставим их в Китай», — уточнил один из членов экипажа.