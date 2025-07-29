Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16-летняя девушка едва не утонула в Новосибирске

Родители переживали за ее здоровье и обратились к специалистам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МЧС РФ

В Новосибирске в аварийно-спасательный отряд «Приморский» обратилась женщина. Ее 16-летняя дочь во время купания немного нахлебалась воды. Родители сильно переживали за ее здоровье и позвали на помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели вызвали скорую помощь для полного медицинского осмотра ребенка. Девочку транспортировали в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и наблюдения.

Специалисты призывают граждан соблюдать ряд правил: купаться только в разрешенных местах, не оставлять детей без присмотра и не заплывать за ограничительные знаки.