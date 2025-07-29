16-летняя девушка едва не утонула в Новосибирске

В Новосибирске в аварийно-спасательный отряд «Приморский» обратилась женщина. Ее 16-летняя дочь во время купания немного нахлебалась воды. Родители сильно переживали за ее здоровье и позвали на помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Спасатели вызвали скорую помощь для полного медицинского осмотра ребенка. Девочку транспортировали в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и наблюдения.
Специалисты призывают граждан соблюдать ряд правил: купаться только в разрешенных местах, не оставлять детей без присмотра и не заплывать за ограничительные знаки.