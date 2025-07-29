Умер легендарный боксер Дуайт Мухаммед Кави

Американский боксер Дуайт Мухаммед Кави, член Международного зала боксерской славы, скончался в возрасте 72 лет после продолжительной борьбы с деменцией.
Сестра Кави, Ванда Кинг, сообщила, что боксер умер в пятницу, 25 июля, после пятилетней борьбы с деменцией.
Кави был чемпионом WBC в полутяжелом весе (1981) и WBA в первом тяжелом весе (1985). В 1986 году он уступил титул Эвандеру Холифилду, а в 1988-м проиграл Джорджу Форману. За свою карьеру, завершившуюся в 46 лет, он одержал 41 победу, потерпел 11 поражений и однажды сыграл вничью.
По завершении своей карьеры в качестве боксера он посвятил себя тренерской деятельности, занялся защитой прав молодежи и консультированием по вопросам, связанным с наркотической и алкогольной зависимостью, передает ESPN.