Умер легендарный боксер Дуайт Мухаммед Кави

Кави был чемпионом WBC в полутяжелом весе (1981) и WBA в первом тяжелом весе (1985). В 1986 году он уступил титул Эвандеру Холифилду, а в 1988-м проиграл Джорджу Форману. За свою карьеру, завершившуюся в 46 лет, он одержал 41 победу, потерпел 11 поражений и однажды сыграл вничью.