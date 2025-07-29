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У берегов американского острова заметили гигантскую акулу-людоеда

У побережья острова Нантакет, который относится к американскому штату Массачусетс, обнаружили гигантскую белую акулу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

У побережья острова Нантакет, который относится к американскому штату Массачусетс, обнаружили гигантскую белую акулу. Она также известна как акула-людоед, сообщает портал MassLive.

Огромного морского обитателя заметили сотрудники исследовательской организации OCEARCH.

Там рассказали, что самец акулы, получивший прозвище Contender, имеет длину в 4,2 метра и весит порядка 750 килограммов.

К слову, эта акула впервые попала в поле зрения ученых в январе 2025 года. Тогда ее пометили датчиком, который с тех пор и отслеживает перемещение. За эти месяцы акула преодолела путь от берегов Флориды до Северной Каролины.

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