У берегов американского острова заметили гигантскую акулу-людоеда

У побережья острова Нантакет, который относится к американскому штату Массачусетс, обнаружили гигантскую белую акулу. Она также известна как акула-людоед, сообщает портал MassLive.
Огромного морского обитателя заметили сотрудники исследовательской организации OCEARCH.
Там рассказали, что самец акулы, получивший прозвище Contender, имеет длину в 4,2 метра и весит порядка 750 килограммов.
К слову, эта акула впервые попала в поле зрения ученых в январе 2025 года. Тогда ее пометили датчиком, который с тех пор и отслеживает перемещение. За эти месяцы акула преодолела путь от берегов Флориды до Северной Каролины.
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