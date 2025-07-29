В Красноярске резко выросли цены на такси из-за ограничений интернета

В Красноярске наблюдается значительное увеличение цен на услуги такси.
Местные жители отметили подорожание, которое совпало с проблемами в работе мобильного интернета, испытывающего сбои на протяжении нескольких дней.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что нестабильная работа интернета привела к сокращению числа водителей, подключенных к агрегаторам такси. Это, в свою очередь, стало причиной повышения стоимости проезда.
Сотрудники прокуратуры обсудили ситуацию с представителями антимонопольной службы и решили провести совместные проверки компаний, предоставляющих услуги такси. Особое внимание будет уделено обоснованности роста цен в условиях интернет-ограничений. В ревизии также примут участие сотрудники регионального министерства транспорта.
По информации прокуратуры, предприниматели готовы увеличить количество водителей и диспетчеров, которые смогут обрабатывать заказы без подключения к интернету.
Напомним, красноярцы уже четвертый день находятся без интернета. Власти причин не объясняют.