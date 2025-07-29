Некоторые россияне в августе получат повышенные выплаты: кому увеличат пенсии

Некоторые пенсионеры в августе получат прибавки к выплатам. Их размер будет рассчитан индивидуально. Об этом напомнила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина, цитирует ТАСС.
Так, повышенные выплаты начислят всем работающим пенсионерам. Надбавки будут рассчитываться из заработка и пенсионных коэффициентов, уточнила член комитета Совета Федерации.
«В социальной сфере произошло повышение пенсий для трудовых пенсионеров. Выплаты будут увеличены на основе пенсионных баллов, начисленных за 2024 год», — уточнила Наталья Косихина.
Россиянам также объяснили, как можно легально повысить пенсию. Так, например, если гражданин обратится за назначением выплаты на семь или восемь лет позже, чем положено, ее размер может вырасти на 70%.