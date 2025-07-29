Новосибирцы проголосовали за полный запрет электросамокатов в городе

Горожане активно отреагировали на эту информацию в соцсетях. В оценках под постом в официальном ТГ-канале Om1 Новосибирск на момент публикации 368 человек проголосовали против электросамокатов в городе. За проголосовал только 51 человек. Тем самым электросамокаты в городе желают видеть только 13,86% проголосовавших. Остальные выступили за полный запрет СИМ.