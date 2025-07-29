Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы проголосовали за полный запрет электросамокатов в городе

Электросамокаты в городе желают видеть только 13,86% проголосовавших.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Om1 Новосибирск

Мэрия Новосибирска не планирует вводить полный запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города. Об этом Om1 Новосибирск ранее сообщили в ответе на запрос в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В ведомстве отметили, что решения по регулированию использования СИМ принимаются с учётом мнения горожан, в том числе на основании социальных опросов. В конце 2024 года на портале «Госуслуги» был проведён опрос, направленный на изучение отношения граждан к организации движения СИМ.

«Принятие подобных решений осуществляется с учётом мнения горожан, в том числе на основании проведённых социальных опросов. В данных целях в конце 2024 года на портале “Госуслуги” был проведён опрос, направленный на изучение отношения граждан к организации движения СИМ.

По итогам опроса чуть более половины опрошенных (58%) не пользуются арендой самокатов и 42% — пользуются арендой либо собственным СИМ", — сообщили в департаменте.

Горожане активно отреагировали на эту информацию в соцсетях. В оценках под постом в официальном ТГ-канале Om1 Новосибирск на момент публикации 368 человек проголосовали против электросамокатов в городе. За проголосовал только 51 человек. Тем самым электросамокаты в городе желают видеть только 13,86% проголосовавших. Остальные выступили за полный запрет СИМ.

Возьмёт ли во внимание мэрия Новосибирска такую реакцию горожан, узнаем позже из ответа на запрос в городскую администрацию.