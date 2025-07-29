Лера Кудрявцева готовится уйти от пьющего мужа

Кудрявцева на грани развода с мужем из-за его алкогольной зависимости и скандалов, сообщил продюсер телеведущей.
Телеведущая Лера Кудрявцева готовится уйти от своего мужа, они находятся на грани развода. Об этом заявил продюсер Кудрявцевой Сергей Дворцов.
«Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Я думаю, что они на грани развода уже», — заявил Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти». Также он отметил, что все друзья Леры Кудрявцевой ее поддерживают.
Ранее Кудрявцева уже публично говорила о сложных отношениях с супругом Игорем Макаровым из-за его алкогольной зависимости, отмечая, что пыталась спасти брак всеми возможными способами, но безуспешно. Телеведущая признавалась, что эмоционально истощена, а коллеги, в том числе музыкальный критик Сергей Соседов, советовали ей не жертвовать собой ради сохранения семьи.