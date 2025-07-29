Лера Кудрявцева готовится уйти от пьющего мужа

«Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Я думаю, что они на грани развода уже», — заявил Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти». Также он отметил, что все друзья Леры Кудрявцевой ее поддерживают.