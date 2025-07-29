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Территория Польши уменьшилась впервые за три года

Впервые с 2022 года территория Польши уменьшилась на 68 гектаров.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Впервые с 2022 года территория Польши уменьшилась на 68 гектаров.

Сокращение затронуло 11 воеводств, особенно Западно-Поморское. Причиной стало приведение в соответствие фактической морской линии и официальных границ прибрежных зон в Западно-Поморском и Поморском воеводствах на основе геодезических исследований. По сути, власти официально зафиксировали уменьшение территории страны.

В Главном статистическом управлении Польши сообщили, что официальное признание уменьшения территории было необходимо для того, чтобы государственные кадастровые данные полностью соответствовали реальной береговой линии. Это решение было принято на основе результатов современных высокоточных геодезических исследований. Об этом сообщила Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила, что Польша и Литва, как стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в тяжелый период истории Руси после монголо-татарского ига, а Российская империя просто вернула их позже.

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