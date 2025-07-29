Территория Польши уменьшилась впервые за три года

В Главном статистическом управлении Польши сообщили, что официальное признание уменьшения территории было необходимо для того, чтобы государственные кадастровые данные полностью соответствовали реальной береговой линии. Это решение было принято на основе результатов современных высокоточных геодезических исследований. Об этом сообщила Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление.