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СК проверит земельные участки для многодетных семей без необходимой инфраструктуры

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку проблемных земельных участков, выделенных многодетным семьям.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку проблемных земельных участков, выделенных многодетным семьям. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В городе Шарыпово многодетным семьям предоставили участки, однако они оказались без необходимой инфраструктуры. Подъездная дорога к микрорайону находится в плохом состоянии — она не асфальтирована и повреждена, что затрудняет доступ к домам. Кроме того, на территориях общего пользования отсутствует уличное освещение.

Несмотря на обращения граждан в компетентные органы, ситуация не изменилась. В связи с этим Следственный комитет начал проверку, результаты которой будут представлены Александру Бастрыкину. Данный вопрос находится под контролем ведомства.

Ранее в Красноярском крае сирот расселили в заплесневелые дома.