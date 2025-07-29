СК проверит земельные участки для многодетных семей без необходимой инфраструктуры

В городе Шарыпово многодетным семьям предоставили участки, однако они оказались без необходимой инфраструктуры. Подъездная дорога к микрорайону находится в плохом состоянии — она не асфальтирована и повреждена, что затрудняет доступ к домам. Кроме того, на территориях общего пользования отсутствует уличное освещение.