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Общежития ОмГУ на Пригородных ждёт ремонт

Средства на это пообещал глава российского правительства Михаил Мишустин во время рабочего визита в Омск.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Правительство России окажет финансовую поддержку ОмГУ им. Достоевского. Дать поручения кабинету министров России в части выделения запрашиваемых университетом средств дал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства России.

Накануне высокопоставленный чиновник прибыл в Омск с рабочим визитом. Он посетил несколько объектов, в том числе побывал в новом корпусе ОмГУ на улице Фрунзе.

Исполняющий обязанности ректора университета Иван Кротт попросил у чиновника финансовую поддержку для дополнительного оснащения нового корпуса техникой и мебелью. В двух общежитиях ОмГУ на Пригородной требуется провести капитальный ремонт.

Сейчас ОмГУ им. Достоевского — это 9 корпусов, 2 общежития и спортивно-оздоровительный комплекс на Лицкевича. Главный корпус на улице Фрунзе строили 17 лет и открыли в марте 2024 года.

По информации ОмГУ, которую приводит издание НГС55, на оснащение мебелью и техникой необходимо 214 миллионов, на ремонт общежитий — 866 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что перед главным корпусом ОмГУ у метромоста установили новый памятник Достоевскому, чьё имя университет носит с 2004 года.