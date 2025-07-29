Общежития ОмГУ на Пригородных ждёт ремонт

Правительство России окажет финансовую поддержку ОмГУ им. Достоевского. Дать поручения кабинету министров России в части выделения запрашиваемых университетом средств дал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства России.
Накануне высокопоставленный чиновник прибыл в Омск с рабочим визитом. Он посетил несколько объектов, в том числе побывал в новом корпусе ОмГУ на улице Фрунзе.
Исполняющий обязанности ректора университета Иван Кротт попросил у чиновника финансовую поддержку для дополнительного оснащения нового корпуса техникой и мебелью. В двух общежитиях ОмГУ на Пригородной требуется провести капитальный ремонт.
Сейчас ОмГУ им. Достоевского — это 9 корпусов, 2 общежития и спортивно-оздоровительный комплекс на Лицкевича. Главный корпус на улице Фрунзе строили 17 лет и открыли в марте 2024 года.
По информации ОмГУ, которую приводит издание НГС55, на оснащение мебелью и техникой необходимо 214 миллионов, на ремонт общежитий — 866 миллионов рублей.
Ранее мы писали, что перед главным корпусом ОмГУ у метромоста установили новый памятник Достоевскому, чьё имя университет носит с 2004 года.