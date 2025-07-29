Жители Покровска ждут русскую армию: военные рассказали о ситуации в городе

Клещи ВС РФ вокруг Красноармейска (Покровска) в ДНР сжимаются. Эксперты рассказали aif.ru, как проходит освобождение города, какое он имеет стратегическое значение и на что пойдут ВСУ, чтобы как можно дольше удерживать населенный пункт.
Оборона ВСУ рухнет.
«При освобождении Красноармейска ВС РФ применяют необходимые в таких случаях стратегии. Был проведен полуохват города, потом завели разведывательные группы. Они уже активно работают, конечно, при поддержке беспилотной авиации и артиллерии. Все очень максимально здраво происходит», — сказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
Он отметил, что для противника Красноармейск — это ключевой узел обороны на южно-донецком направлении, через который проходит логистика и на Запорожскую область, и на север Донецкого региона.
Живов констатировал, что взятие под контроль этого города значительно облегчит работу ВС РФ на других направлениях и выразил уверенность, что населенный пункт будет освобожден от ВСУ в обозримом будущем.
Штаб ВСУ покинул Покровск.
Между тем штаб ВСУ был эвакуирован из Красноармейска (Покровска) глубже в тыл, сообщил aif.ru военный корреспондент Алексей Гавриш.
«Признаки бегства украинских боевиков на покровском направлении в ДНР не наблюдаются. Но при этом поступает информация о том, что штаб ВСУ был эвакуирован из Покровска, перевезен глубже в тыл. Это верный признак того, что Украина будет сдавать город. Также были отдельные случаи, когда противник довольно большими группами либо просто уходил со своих позиций, либо сдавался в плен. Но это единичные случаи. Сказать, что ВСУ массово покидает город, пока говорить нельзя», — отметил Гавриш.
При этом военкор констатировал, что клещи ВС РФ вокруг мирноградско-покровской агломерации начинают сжиматься, и они уже довольно явно вырисовываются на карте боевых действий.
«Поэтому можно предполагать, что в ближайшее время все-таки все высшие члены командования ВСУ наверняка выйдут из Покровска, оставив определенное количество рядового сержантского состава, чтобы они оборонялись до последнего. И если их потом не выведут, то в любом случае “котел захлопнется”. В итоге оставшиеся в Красноармейске боевики ВСУ будут иметь лишь два выхода: сдаться в плен или погибнуть», — сказал Гавриш.
Прикроются мирными жителями.
Однако Гавриш выразил уверенность, что ВСУ так просто Красноармейск не оставят и будут прикрываться мирными жителями Красноармейска, когда туда начнут заходить российские силы.
«ВСУ так просто Покровск точно не покинут. Ни разу еще не было такого, чтобы они уходили без боев. Тем более что в городе много застройки, много точек, за которые можно цепляться. И прикрываться мирным населением они будут сто процентов», — сказал военкор.
Военкор также отметил, что противник наверняка пойдет на «кровавые провокации».
«Возможно, ВСУ будут сами же наносить удары по медицинским учреждениям, по школам для медийной картинки, чтобы потом обвинить Россию в целенаправленной агрессии. Такое уже было неоднократно», — напомнил Гавриш.
При этом собеседник aif.ru констатировал, что украинские боевики, в общем-то, и сейчас прикрываются мирным населением Красноармейска, когда, например, располагаются в подвалах многоэтажных домов, в которых проживают люди.
«Если бы противник не устраивал для себя такой щит, атаки ВС РФ на покровском направлении были бы намного мощнее и массивнее. Те же самые “Искандеры” туда прилетали бы в разы чаще», — заметил Гавриш.
Он добавил, что в Красноармейске по разным оценкам остается 4−5 тысяч мирных граждан, и они прекрасно понимают, что город в любом случае будет освобожден ВС РФ.