Суд на Украине заочно приговорил депутата ГД Марию Бутину к 15 годам тюрьмы

На Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы депутата Государственной думы Марию Бутину. Суд обвинил парламентария в якобы посягательстве на территориальную целостность республики, пишет ТАСС.
Депутат также числится в базе экстремистского сайта «Миротворец». Ее также разыскивают украинские правоохранители с мая 2022 года, говорится в материалах.
«Суд постановил признать Марию Бутину виновной в обвинении по ч. 1 ст. 3 ст. 110 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет», — сказано в документе.
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