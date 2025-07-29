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Суд на Украине заочно приговорил депутата ГД Марию Бутину к 15 годам тюрьмы

Находящаяся в базе «Миротворца» Мария Бутина заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

На Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы депутата Государственной думы Марию Бутину. Суд обвинил парламентария в якобы посягательстве на территориальную целостность республики, пишет ТАСС.

Депутат также числится в базе экстремистского сайта «Миротворец». Ее также разыскивают украинские правоохранители с мая 2022 года, говорится в материалах.

«Суд постановил признать Марию Бутину виновной в обвинении по ч. 1 ст. 3 ст. 110 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет», — сказано в документе.

Ранее военного РФ Сефербега Гаджиева оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Приговор вынесен из-за факта публичного распространения бойцом заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.