Автопробег и шествие пройдут в День ВДВ 2 августа в Новосибирске

2 августа 2025 года в России отмечается 95-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. В Новосибирске к этой дате приурочена масштабная программа мероприятий, сообщает паблик «Союз десантников Новосибирской области».
«Союз десантников Новосибирской области совместно с Министерством региональной политики, Министерством культуры, Министерством социальной политики, Министерством образования, Администрацией Новосибирского района планирует проведение торжественных мероприятий, посвящённых 95-й годовщине ВДВ», — говорится в сообщении организации.
Праздничные мероприятия стартовали 26 июля с «Дня Голубого Берета» в Доме культуры им. Октябрьской революции на улице Ленина, 24.
С 27 июля по 7 августа в палаточном лагере около села Шилово состоится профильная смена для курсантов военно-патриотических клубов десантного направления. Участников ждут тактические занятия, строевая подготовка и другие мероприятия, направленные на сохранение традиций ВДВ.
Основные торжества пройдут 2 августа. В 10:00 одновременно начнутся три важных события: возложение цветов к мемориалу воинам 85-й мотострелковой дивизии в военном городке на улице Василия Старощука, 5, церемония у Вечного огня в Сквере Славы в Ленинском районе, а также автопробег и пешее шествие от здания ГПНТБ на улице Восход, 15 до Центрального парка на улице Мичурина, 8.
В Центральном парке с 10:00 до 18:00 будет работать праздничная площадка с концертной программой, выставками и интерактивными зонами. Официальная часть с участием представителей власти и ветеранов ВДВ начнется в 11:00. Мероприятие объединит жителей Новосибирска и гостей из Новосибирского и Колыванского районов области.