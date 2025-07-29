Автопробег и шествие пройдут в День ВДВ 2 августа в Новосибирске

Основные торжества пройдут 2 августа. В 10:00 одновременно начнутся три важных события: возложение цветов к мемориалу воинам 85-й мотострелковой дивизии в военном городке на улице Василия Старощука, 5, церемония у Вечного огня в Сквере Славы в Ленинском районе, а также автопробег и пешее шествие от здания ГПНТБ на улице Восход, 15 до Центрального парка на улице Мичурина, 8.