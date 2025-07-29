Стало известно, какие новые машины появились у омских пожарных

В подразделения ГУ МЧС по Омской области за последние три года поступило 30 единиц новой техники. Среди них 22 пожарные автоцистерны на базе «Урала» и «КАМАЗа», одна пожарная автолестница, автомобиль-база газодымозащитной службы, катер с трейлером, автоцистерна с лестницей для высотных работ, насосная станция ПНС-110, рукавный автомобиль АР-2, автомобиль первой помощи АПП и мобильный узел связи МУС-574242.
«На вооружении подразделений Главного управления МЧС России по Омской области 220 единиц пожарной техники, из них 160 единиц пожарных автоцистерн и 15 единиц высотной техники», — уточнили спасатели порталу Om1. Омск.
Новая техника поможет быстрее доставлять воду к отдалённым очагам пожара, работать на высоте, спасать людей на воде и на трассах, а также поддерживать устойчивую связь во время крупных ЧС.