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Сборная Прикамья победила в командном зачете на чемпионате России по северной ходьбе

На пермской базе «Динамо» прошел главный российский старт чемпионата по северной ходьбе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

На пермской базе «Динамо» прошел главный российский старт чемпионата по северной ходьбе. В Пермь прибыли около 130 спортсменов из 20 регионов страны. Участникам не очень повезло с погодой — настолько, что дистанция была сокращена до 10,8 км.

В командном зачете по сумме лучших результатов ходоков первое место завоевала сборная Пермского края. Второй стала команда Санкт-Петербурга, а третьей — Республики Удмуртия.

Среди женщин показала лучший результат — 1 час 6 минут 55,1 сек — пермячка Марина Деньшова. Второй пришла Зинаида Агава из Томской области. Третье место заняла еще одна представительница Пермского края — Евгения Фролова.

У мужчин статус сильнейшего подтвердил Сергей Кошелев из Нижнего Новгорода, преодолевший дистанцию за 57 минут 23,5 сек. Ранее он стал чемпионом мира. Вторым к финишу пришел Денис Погорелов из Липецкой области. Замкнул тройку призеров пермяк Эдуард Батыркаев.