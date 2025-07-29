Сборная Прикамья победила в командном зачете на чемпионате России по северной ходьбе

На пермской базе «Динамо» прошел главный российский старт чемпионата по северной ходьбе. В Пермь прибыли около 130 спортсменов из 20 регионов страны. Участникам не очень повезло с погодой — настолько, что дистанция была сокращена до 10,8 км.