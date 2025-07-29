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В Пермском крае ограничат проезд автотранспорта по двум ж/д переездам

Ограничения движения введут на территориях двух округов Прикамья.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В двух округах Пермского края введут временные ограничения движения транспорта на железнодорожных переездах. Ограничения затронут Краснокамский и Кунгурский округа.

ЕДДС Краснокамского округа информирует о проведении ремонтных работ на железнодорожном переезде 1406 км ПК 9 перегона «Шабуничи-Оверята» в деревне Новая Ивановка.

В период с 10:00 до 15:00 29 июля движение автотранспорта по переезду будут осуществлять по одной полосе. При возникновении нештатных ситуаций обеспечат временный пропуск тяжелой и пожарной техники.

Кунгурская дистанция пути сообщила о закрытии переезда 1512 км ПК 1 на станции «Ергач» в связи с заменой дефектного рельса. Проезд автотранспорта и рейсовых автобусов 1 августа с 10:00 до 15:00 будет невозможен.

Объезд переезда организуют через железобетонную трубу 1509 км ПК 4, 1516 км ПК 10 или 1518 км ПК 10.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее готовить пути объезда.