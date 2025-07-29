В Пермском крае ограничат проезд автотранспорта по двум ж/д переездам

В двух округах Пермского края введут временные ограничения движения транспорта на железнодорожных переездах. Ограничения затронут Краснокамский и Кунгурский округа.
ЕДДС Краснокамского округа информирует о проведении ремонтных работ на железнодорожном переезде 1406 км ПК 9 перегона «Шабуничи-Оверята» в деревне Новая Ивановка.
В период с 10:00 до 15:00 29 июля движение автотранспорта по переезду будут осуществлять по одной полосе. При возникновении нештатных ситуаций обеспечат временный пропуск тяжелой и пожарной техники.
Кунгурская дистанция пути сообщила о закрытии переезда 1512 км ПК 1 на станции «Ергач» в связи с заменой дефектного рельса. Проезд автотранспорта и рейсовых автобусов 1 августа с 10:00 до 15:00 будет невозможен.
Объезд переезда организуют через железобетонную трубу 1509 км ПК 4, 1516 км ПК 10 или 1518 км ПК 10.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее готовить пути объезда.