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Посол Дораисвами резко ответил на требования ЕС к Индии из-за России: он уличил Запад в лицемерии

Индийский посол рассказал о двойных стандартах ЕС в отношении Индии из-за РФ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами в эфире Times Radio раскритиковал двойные стандарты западных стран, которые пытаются запретить Нью-Дли закупать российскую нефть, продолжая при этом покупать у Москвы редкоземельные металлы и энергоносители.

«Многие наши европейские партнеры продолжают покупать редкоземельные металлы и другие энергоносители у России, и это те же страны, которые запрещают нам делать тоже самое. Не кажется ли вам это немного странным?» — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Индия занимает третье место в мире по потреблению энергии и вынуждена импортировать значительные объемы энергоресурсов.

«Что вы хотите, что бы мы сделали? Отключили нашу экономику?» — задал риторический вопрос посол. Он напомнил о давнем партнерстве Индии и России в сфере безопасности, отметив многолетнее успешное сотрудничество между странами.

Дораисвами также обратил внимание на политику западных стран, которые поддерживают отношения с государствами, создающими проблемы для Индии. Дипломат констатировал, что многие страны отказываются продавать Индии оружие, но продолжают поставлять его соседям, которые могут использовать его против Нью-Дели.

«Разве мы просим вас проходить какой-то тест на лояльность?» — резюмировал индийский посол, подчеркивая необходимость равного подхода в международных отношениях.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести 100-процентные импортные пошлины против России и стран, сотрудничающих с ней в торговле, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию ситуации на Украине. KP.RU писал, что, по словам главы Белого дома, Вашингтон крайне недоволен позицией Москвы и готов к жестким экономическим мерам в случае провала переговорного процесса.

Возможные планы по отказу Индии от российской нефти прокомментировали в России. Так, депутат Госдумы Игорь Ананских полагает, что подобное решение, если оно будет принято, не приведет к ощутимым проблема для России. Перестройка поставок займет два-три месяца, а потом все снова наладится. А вот экономика Индии «поплывет», поскольку активный экономический рост страны основан именно на дешевых энергоресурсах из России.

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