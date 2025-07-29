В Омске простятся с преподавателем техникума железнодорожного транспорта

В Омске скорбят о кончине опытного преподавателя Омского техникума железнодорожного транспорта Бориса Южакова. Вечером 28 июля стало известно о его смерти. Ему было 77 лет. Более полувека он посвятил педагогической работе.
Борис Григорьевич стал настоящей легендой образовательного учреждения, отдав ему 31 год своей жизни. Инженер путей сообщения и электромеханик по образованию, он обучал студентов основам электрификации железнодорожного транспорта, а также руководил учебной практикой по нескольким дисциплинам, связанным с обслуживанием оборудования электрических подстанций и сетей.
Кроме своей непосредственной работы в колледже, Борис Южаков внес значительный вклад в методическую базу образования. В 2004 году вышел его учебник «Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения: учебник для техникумов и колледжей ж. -д. транспорта», который до сих пор используется в учебных заведениях страны.
Прощание с Борисом Григорьевичем состоится сегодня, 29 июля, в ритуальном зале больницы РЖД-Медицина по адресу Карбышева, 41/4а. Церемония начнется в 11:00.
Коллектив Омского техникума железнодорожного транспорта, студенты и коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.