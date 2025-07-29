В Омске простятся с преподавателем техникума железнодорожного транспорта

Кроме своей непосредственной работы в колледже, Борис Южаков внес значительный вклад в методическую базу образования. В 2004 году вышел его учебник «Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения: учебник для техникумов и колледжей ж. -д. транспорта», который до сих пор используется в учебных заведениях страны.