Работающим пенсионерам поднимут пенсии с 1 августа

Отказаться от работы и окончательно выйти на пенсию в 2026 году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона граждан РФ. Такой прогноз сделал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.