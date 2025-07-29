Работающим пенсионерам поднимут пенсии с 1 августа

С 1 августа работающим пенсионерам в России повысят пенсии. Об этом сообщила член Совета Федерации Наталья Косихина.
Прибавка будет рассчитана на основе пенсионных баллов, накопленных в 2024 году, и станет индивидуальной, завися от заработка и пенсионных коэффициентов.
— С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты будут увеличены на основе пенсионных баллов, начисленных за 2024 год, — цитирует Косихину ТАСС.
С 1 января 2025 года возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Если пенсионер прекратит работу в июле, то уже в августе он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.
Отказаться от работы и окончательно выйти на пенсию в 2026 году могут от 500 тысяч до 1,2 миллиона граждан РФ. Такой прогноз сделал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.