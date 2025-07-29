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Bloomberg: США доставили ЯО в Британию, чтобы «послать сигнал» РФ

США разместили несколько ядерных бомб в Британии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты привезли тактическое ядерное оружие в Британию, информирует Bloomberg.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, в июле военный самолёт поднялся в воздух с американской авиабазы Киртланд, где находится Центр ядерного вооружения ВВС США.

Спустя несколько часов воздушное судно приземлилось на базе Лейкенхит в Британии. Самолёт двигался с включёнными транспондерами.

В материале сказано, что действия США и Британии связаны с намерением «показать РФ, что Соединённые Штаты не сокращают свой ядерный потенциал в Европе».

Автор материала отметил, что на такие действия американская сторона пошла впервые с 2008 года.

По данным UK Defence Journal, Соединённые Штаты разместили несколько ядерных бомб на территории Британии.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует начать диалог с ЕС по использованию ядерного вооружения.