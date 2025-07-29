Bloomberg: США доставили ЯО в Британию, чтобы «послать сигнал» РФ

Соединённые Штаты привезли тактическое ядерное оружие в Британию, информирует Bloomberg.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, в июле военный самолёт поднялся в воздух с американской авиабазы Киртланд, где находится Центр ядерного вооружения ВВС США.
Спустя несколько часов воздушное судно приземлилось на базе Лейкенхит в Британии. Самолёт двигался с включёнными транспондерами.
В материале сказано, что действия США и Британии связаны с намерением «показать РФ, что Соединённые Штаты не сокращают свой ядерный потенциал в Европе».
Автор материала отметил, что на такие действия американская сторона пошла впервые с 2008 года.
По данным UK Defence Journal, Соединённые Штаты разместили несколько ядерных бомб на территории Британии.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует начать диалог с ЕС по использованию ядерного вооружения.