Рейс в Москву задержан в Иркутске

Сегодня, 29 июля, в Иркутске произошла задержка рейса крупной авиакомпании, направляющегося в Москву. Однако, по данным расписания на сайте Иркутского аэропорта, задержка незначительна. Плановое время вылета рейса — 13:40. Через пять часов он успешно приземлится в аэропорту Шереметьево.
— В связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов, — рассказывает авиакомпания в своем официальном тг-канале.
Для получения актуальной информации о статусе рейса пассажиры могут воспользоваться онлайн-табло на сайтах авиакомпаний, а также информационными табло в аэропортах вылета. Вся необходимая информация также доступна в основном разделе сайта авиакомпании, а также в ее официальных телеграм-каналах и социальных сетях.
В случае отмены рейса пассажиры могут рассчитывать на возврат денежных средств или переоформление билетов после восстановления работы сервисов авиакомпании.