Рейс в Москву задержан в Иркутске

Для получения актуальной информации о статусе рейса пассажиры могут воспользоваться онлайн-табло на сайтах авиакомпаний, а также информационными табло в аэропортах вылета. Вся необходимая информация также доступна в основном разделе сайта авиакомпании, а также в ее официальных телеграм-каналах и социальных сетях.