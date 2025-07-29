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Рейс в Москву задержан в Иркутске

Пассажиры могут воспользоваться онлайн-табло на сайтах авиакомпаний.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня, 29 июля, в Иркутске произошла задержка рейса крупной авиакомпании, направляющегося в Москву. Однако, по данным расписания на сайте Иркутского аэропорта, задержка незначительна. Плановое время вылета рейса — 13:40. Через пять часов он успешно приземлится в аэропорту Шереметьево.

— В связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов, — рассказывает авиакомпания в своем официальном тг-канале.

Для получения актуальной информации о статусе рейса пассажиры могут воспользоваться онлайн-табло на сайтах авиакомпаний, а также информационными табло в аэропортах вылета. Вся необходимая информация также доступна в основном разделе сайта авиакомпании, а также в ее официальных телеграм-каналах и социальных сетях.

В случае отмены рейса пассажиры могут рассчитывать на возврат денежных средств или переоформление билетов после восстановления работы сервисов авиакомпании.