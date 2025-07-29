В Красноярске курьеры не могут работать из-за перебоев с интернетом

В Красноярске многие курьеры испытывают трудности в выполнении заказов на доставку из-за отсутствия мобильного интернета.
Это приводит к тому, что некоторые из них предпочитают не выходить на работу.
Клиенты ряда кафе и ресторанов также сталкиваются с проблемами, поскольку не могут оплатить заказы курьерам с помощью банковских карт. Жители города сообщили, что при заказе из ресторана «Перцы» возникли сложности с оплатой через приложение или непосредственно курьеру, оставаясь при этом единственным вариантом — наличными. При этом еще накануне возможность оплаты через сайт была доступна.
Ситуация аналогична и в службе доставки Ninja Pizza, где оператор подтвердил, что оплата курьеру картой невозможна, но расчет через мобильное приложение все же возможен.
В ряде заведений ресторанной сети Berrywood Family отметили, что оплата заказов курьерам с помощью карт не вызывает проблем. Однако в заведении Дзеими рекомендовали клиентам воздержаться от оформления доставки, указав на возможные сложности. Оператор этого заведения отметил, что иногда ожидание курьера может затянуться, приводя в пример ситуацию, когда курьера не могли найти в течение двух часов.
В одном из тематических чатов для курьеров Красноярска были опубликованы жалобы на невозможность выполнения заявок без стабильного интернет-соединения. Некоторые курьеры решили подождать улучшения ситуации и временно не выходить на линию, предпочитая не рисковать. Об этом пишет издание sibnovosti.ru.
Ранее рассказывали, что красноярцы уже четвертый день находятся без интернета.