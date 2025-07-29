В Красноярске курьеры не могут работать из-за перебоев с интернетом

Клиенты ряда кафе и ресторанов также сталкиваются с проблемами, поскольку не могут оплатить заказы курьерам с помощью банковских карт. Жители города сообщили, что при заказе из ресторана «Перцы» возникли сложности с оплатой через приложение или непосредственно курьеру, оставаясь при этом единственным вариантом — наличными. При этом еще накануне возможность оплаты через сайт была доступна.