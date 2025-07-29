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«Новый порядок»: в Госдуме напомнили, что у россиян появится новый способ борьбы со спамом

В комитета Государственной Думы России по информационной политике рассказали об установлении нового права абонентов операторов связи на официальный отказ от спам-рассылок.

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В комитета Государственной Думы России по информационной политике рассказали об установлении нового права абонентов операторов связи на официальный отказ от спам-рассылок. Подробностями один из парламентариев поделился в ходе беседы с РИА Новости.

«Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными. Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года», — процитировали депутата на РИА Новости.

По словам парламентария, с 1 августа избавить себя от назойливых рассылок россияне смогут напрямую с помощью личного кабинете у своего мобильного оператора.

В комитета по информационной политике добавили, что на портале «Госуслуги» будет также создан раздел для жалоб абонентов на спам.

Стоит отметить, что запрет «обзвонов», о котором упомянули в ГД, ранее уже разбирался профильными экспертами. По мнению юриста Андрея Моисеева, нововведение вместе с уже существующими практиками правовой защиты интересов абонентов поможет в разы сократить количество спама.