«Новый порядок»: в Госдуме напомнили, что у россиян появится новый способ борьбы со спамом

В комитета Государственной Думы России по информационной политике рассказали об установлении нового права абонентов операторов связи на официальный отказ от спам-рассылок. Подробностями один из парламентариев поделился в ходе беседы с РИА Новости.
«Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными. Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года», — процитировали депутата на РИА Новости.
По словам парламентария, с 1 августа избавить себя от назойливых рассылок россияне смогут напрямую с помощью личного кабинете у своего мобильного оператора.
В комитета по информационной политике добавили, что на портале «Госуслуги» будет также создан раздел для жалоб абонентов на спам.
Стоит отметить, что запрет «обзвонов», о котором упомянули в ГД, ранее уже разбирался профильными экспертами. По мнению юриста Андрея Моисеева, нововведение вместе с уже существующими практиками правовой защиты интересов абонентов поможет в разы сократить количество спама.