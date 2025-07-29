Полиция Нью-Йорка: Устроивший стрельбу на Манхэттене был психически болен

Также она рассказала некоторые подробности стрельбы в бизнес-центре в Манхэттене, уточнив, что Тамура начал стрелять в лобби здания, а потом поднялся в лифте на 33-й этаж. Там мужчина продолжил стрелять, после чего покончил с собой.