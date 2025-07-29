Полиция Нью-Йорка: Устроивший стрельбу на Манхэттене был психически болен

Мужчина, который устроил стрельбу в Нью-Йорке, страдал психическим заболеванием. Об этом информировала комиссар полиции Джессика Тиш. По словам представителя полиции, это 27-летний Шэйн Тамура, проживавший в Лас-Вегасе.
«У господина Тамуры есть документально подтвержденная история психических заболеваний», — сказала Тиш на брифинге.
Также она рассказала некоторые подробности стрельбы в бизнес-центре в Манхэттене, уточнив, что Тамура начал стрелять в лобби здания, а потом поднялся в лифте на 33-й этаж. Там мужчина продолжил стрелять, после чего покончил с собой.
В результате стрельбы погибли четыре человека, один из которых был сотрудником полиции, информировал мэр города Эрик Адамс.
Напомним, в Соединенных Штатах около 01:30 по Москве неизвестный открыл огонь по случайным прохожим. Инцидент произошел в центре Манхэттена.
Ранее шестнадцать человек получили огнестрельные ранения, по меньшей мере один погиб из-за стрельбы в американском Хьюстоне. Все произошло во время большой вечеринки, когда оттуда попросили уйти незваного гостя.
Также сообщалось, что в апреле пять человек погибли и шестеро ранены при стрельбе в университете в США.