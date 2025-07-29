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Полиция Нью-Йорка: Устроивший стрельбу на Манхэттене был психически болен

Стрельбу на Манхэттене устроил 27-летний мужчина с психическим заболеванием.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Мужчина, который устроил стрельбу в Нью-Йорке, страдал психическим заболеванием. Об этом информировала комиссар полиции Джессика Тиш. По словам представителя полиции, это 27-летний Шэйн Тамура, проживавший в Лас-Вегасе.

«У господина Тамуры есть документально подтвержденная история психических заболеваний», — сказала Тиш на брифинге.

Также она рассказала некоторые подробности стрельбы в бизнес-центре в Манхэттене, уточнив, что Тамура начал стрелять в лобби здания, а потом поднялся в лифте на 33-й этаж. Там мужчина продолжил стрелять, после чего покончил с собой.

В результате стрельбы погибли четыре человека, один из которых был сотрудником полиции, информировал мэр города Эрик Адамс.

Напомним, в Соединенных Штатах около 01:30 по Москве неизвестный открыл огонь по случайным прохожим. Инцидент произошел в центре Манхэттена.

Ранее шестнадцать человек получили огнестрельные ранения, по меньшей мере один погиб из-за стрельбы в американском Хьюстоне. Все произошло во время большой вечеринки, когда оттуда попросили уйти незваного гостя.

Также сообщалось, что в апреле пять человек погибли и шестеро ранены при стрельбе в университете в США.