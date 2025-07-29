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Пермский памятник «Героям фронта и тыла» появится на новой почтовой марке

В Перми проведут презентацию и церемонию гашения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Памятник «Героям фронта и тыла», расположенный в центре Перми, появится на новых почтовых марках, сообщает «Рифей».

«Почта России» выпустит в обращение шесть новых марок, которые будут украшены популярными архитектурными объектами. Одним из них стал известный мемориальный комплекс на пермской эспланаде.

Кроме марок, на почте выпустят художественные конверты и памятные штемпели. В краевой столице проведут презентацию и торжественную церемонию.

Напомним, памятник «Героям фронта и тыла» был открыт 9 мая 1985 года в честь празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. На нём изображены три фигуры: рабочий, воин и Родина-мать.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что к 300-летию Перми выпустили монету с изображением города. Её номинал — 3 рубля. Монету отчеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом в три тысячи экземпляров.