Пермский памятник «Героям фронта и тыла» появится на новой почтовой марке

Памятник «Героям фронта и тыла», расположенный в центре Перми, появится на новых почтовых марках, сообщает «Рифей».
«Почта России» выпустит в обращение шесть новых марок, которые будут украшены популярными архитектурными объектами. Одним из них стал известный мемориальный комплекс на пермской эспланаде.
Кроме марок, на почте выпустят художественные конверты и памятные штемпели. В краевой столице проведут презентацию и торжественную церемонию.
Напомним, памятник «Героям фронта и тыла» был открыт 9 мая 1985 года в честь празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. На нём изображены три фигуры: рабочий, воин и Родина-мать.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что к 300-летию Перми выпустили монету с изображением города. Её номинал — 3 рубля. Монету отчеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом в три тысячи экземпляров.