100 дней до старта: обратный отсчет до Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» стартовал в Самарской области

Активная подготовка к проведению события международного масштаба ведется нами на протяжении четырех месяцев. Мы ожидаем, что к нам приедет несколько тысяч гостей, еще около 50 тысяч жителей нашего региона примут участие в мероприятиях форума. Поэтому мы готовимся по всем фронтам: приводим в порядок улицы, спортивные объекты, строим новые спортсооружения — так, чтобы все было доступно, комфортно и безопасно", — подчеркнул Дмитрий Яковлев.