Площадь Польши сократилась на 68 гектаров вдоль Балтийского моря

С начала 2022 года территория страны увеличивалась, но в этом году ситуация изменилась. Сокращения площади коснулись 11 воеводств. Наибольшее произошло в Западно-Поморском воеводстве — здесь уменьшение составило 35 гектаров. В Западно-Поморском и Поморском воеводствах границы вдоль побережья Балтийского моря соответствуют фактической морской линии.
Польские власти сократили территорию страны, чтобы привести границы прибрежных зон в соответствие с реальной морской линией. Эти изменения основываются на данных геодезических исследований.
До этого Life.ru сообщал, что Польша завершила строительство электронного барьера на всей протяжённости границы с Белоруссией. Система мониторинга включает в себя видеонаблюдение и датчики движения.