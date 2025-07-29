Площадь Польши сократилась на 68 гектаров вдоль Балтийского моря

С начала 2022 года территория страны увеличивалась, но в этом году ситуация изменилась. Сокращения площади коснулись 11 воеводств. Наибольшее произошло в Западно-Поморском воеводстве — здесь уменьшение составило 35 гектаров. В Западно-Поморском и Поморском воеводствах границы вдоль побережья Балтийского моря соответствуют фактической морской линии.