Польша лишилась 68 гектаров территории: что случилось

Особенно значительные изменения произошли в Западно-Поморском и Поморском воеводствах, где границы были скорректированы в соответствии с естественной линией морского побережья. Примечательно, что с 2022 года польская территория демонстрировала рост, однако текущая корректировка изменила эту тенденцию.