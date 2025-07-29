Польша лишилась 68 гектаров территории: что случилось

Польша впервые с 2022 года официально уменьшила свою территорию на 68 гектаров. Согласно данным Главного статистического управления страны (GUS), изменения затронули 11 воеводств, причем наибольшие потери зафиксированы в Западно-Поморском воеводстве (35 га).
Коррекция границ связана с необходимостью приведения официальных данных в соответствие с фактической береговой линией Балтийского моря, пишет Gazeta.pl. Власти страны приняли решение на основе современных геодезических измерений, которые показали расхождения между документально зафиксированными и реальными границами прибрежных территорий.
Особенно значительные изменения произошли в Западно-Поморском и Поморском воеводствах, где границы были скорректированы в соответствии с естественной линией морского побережья. Примечательно, что с 2022 года польская территория демонстрировала рост, однако текущая корректировка изменила эту тенденцию.
Тем временем Польша разрабатывает инструкцию для населения на случай войны или природных катаклизмов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел республики. Главная задача документа — повысить готовность граждан к кризисным ситуациям в условиях нестабильной обстановки в регионе.